Lite per strada, il Questore assegna tre «daspo urbani» nel Potentino

POTENZA - Tre «daspo urbani» sono stati emessi dal questore di Potenza, Antonino Pietro Romeo, a carico di altrettanti cittadini di Tito, nel Potentino, responsabili di una violenta lite avvenuta in una strada centrale del paese, la sera del 21 novembre 2021.

Durante il litigio, una persona fu aggredita in un locale, in cui furono danneggiati arredi e suppellettili. Il questore ha deciso per i tre «il divieto di accesso al locale ed ai bar e locali simili ubicati su tutto il territorio comunale, rispettivamente per due anni per due di loro ed per un anno per il terzo».