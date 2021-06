Caiata cede 15% quote ad associazione Potenza 1919

Potenza - La società del Potenza Calcio - che nella prossima stagione parteciperà per il quarto anno consecutivo al campionato di serie C - in un comunicato diffuso dall’ufficio stampa, ha reso noto che «il presidente Salvatore Caiata ha appena ceduto il 15 per cento delle quote del Potenza Calcio all’associazione Potenza 1919», composta da imprenditori e professionisti del capoluogo lucano. «La società - è scritto nel comunicato - dà il benvenuto a tutti i componenti dell’associazione ed esprime soddisfazione ed entusiasmo per un Potenza sempre più targato... Potenza».