Covid Basilicata, su 1.058 tamponi 67 positivi: nessun decesso. Tamponi gratuiti nel Materano

POTENZA - Continuano a calare i contagi da Covdi 19 in Basilicata: oggi, 21 maggio, sono stati processati 1.058 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 67 tutti residenti sono risultati positivi. Nella stessa giornata risultano guarite 122 persone di cui 121 residenti.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4.396, di cui 4.307 in isolamento domiciliare. Sono 20.435 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 549 quelle decedute.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 89: a Potenza 29 pazienti sono ricoverati nel reparto di Malattie infettive, 26 in Pneumologia, 2 in Medicina d’urgenza e 3 in Terapia intensiva dell’ospedale San Carlo; a Matera 17 persone si trovano nel reparto di Malattie infettive, 10 in Pneumologia e 2 in Terapia intensiva dell’ospedale ‘Madonna delle Grazie’.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 349.855 tamponi molecolari, di cui 321.260 sono risultati negativi, e sono state testate 199.999 persone.

TAMPONI GRATUITI NEL MATERANO - L’Azienda sanitaria di Matera (Asm) «potenzia l’azione di contrasto all’emergenza pandemica in atto incrementando la possibilità di auto-prenotazione dei tamponi molecolari gratuiti anche per le sedi di Tricarico, Stigliano e Tinchi».

In un comunicato diffuso dall’ufficio stampa dell’Asm è sottolineato che «il servizio è stato avviato a Matera e Policoro da circa due settimane» e che «il link di prenotazione è attivo sull'homepage del sito ufficiale dell’Azienda sanitaria di Matera».