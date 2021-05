Potenza, vaccinazioni volontarie possibili anche domani e martedì

Potenza - Anche domani e dopodomani l'hub vaccinale allestito nella palestra «Rocco Mazzola» di Potenza sarà attivo per la vaccinazione volontaria con J&J e Astrazeneca. Ne dà notizia il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi sulla su pagina Facebook. «Accolgo la proposta lanciata dal direttore sanitario dell’Azienda sanitaria di Potenza - ha annunciato il governatore - anche domani e dopodomani apriremo la palestra "Mazzola" alla vaccinazione volontaria con J&J e Astrazeneca esclusivamente per le classi d’età 40-79. E stiamo già lavorando per aprire la struttura di via Roma tutta la prossima settimana. Ringrazio il sindaco di Potenza Mario Guarente per l’organizzazione eccellente, il personale sanitario per lo sforzo senza pari, la protezione civile e i volontari per la dedizione e lo spirito di sacrificio», ha aggiunto Bardi.

Le prenotazioni saranno aperte sul sito dell’Asp nel primo pomeriggio.