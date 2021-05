Cantieri edili irregolari, controlli a Potenza e Matera

Potenza - Contravvenzioni per oltre 52 mila euro sono state rilevate dall’Ispettorato del lavoro di Potenza e Matera durante controlli in cinque cantieri edili, «nessuno dei quali è risultato regolare». Secondo quanto reso noto dall’Ispettorato stesso, le violazioni hanno riguardato la mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione dei lavori, le opere di delimitazione dei cantieri, per evitare l’eccesso agli estranei, la documentazione tecnica di cantiere, «spesso generica se non addirittura assente» e le condizioni delle attrezzature, «non di rado precarie».