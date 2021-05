Potenza, Inter campione d'Italia e il tifoso si vaccina con la maglia della squadra al San Carlo

POTENZA - Mauro Muro da Muro Lucano, 28 anni, paziente fragile, non ha proprio resistito ad omaggiare la sua squadra del cuore, l'Inter, proclamata Campione d'Italia. Così il tifoso in fila al San Carlo di Potenza ha sfoggiato con fierezza, durante la somministrazione della sua dose di vaccino, la nuovissima maglia della squadra. Una domenica doppiamente festosa per questo 28enne, che non solo si è sottoposto al siero, ma ha potuto celebrare la vittoria dell'Inter in un modo unico.