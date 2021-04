Latronico, aderisce a «Borghi Dog»: strutture turistiche aperte ai cani

POTENZA - Quando vai in vacanza non c’è bisogno di abbandonare i propri animali. Ora puoi portarli con te anche nelle strutture turistiche. Il primo paese italiano ad aderire a questa iniziativa è Latronico, non a caso ribattezzata «La città del benessere». Parliamo del progetto «Borghi Dog» redatto per favorire il turismo con gli amici a 4 zampe. L’idea nasce proprio in Basilicata ad opera dell’Associazione Pollino Discovery (Adalberto Corraro, Gigi Poerio e Carlo Magni). L’originale impresa fornisce tutte le informazioni utili a chi viaggia con un cane o un gatto per aiutarlo a pianificare al meglio le sue ferie.

Si parte da Latronico – spiegano gli ideatori – perché rappresenta il borgo ideale per trascorrere qualche giorno in relax coi propri cuccioli. L’Italia conta oltre 5000 piccoli paesi e sono sicuri che molti aderiranno al portale per favorire il turismo pet-friendly nelle località turistiche marittime e montane. Latronico, centro termale e climatico, alle spalle dello stabilimento – che riaprirà il prossimo 18 maggio - ha una vasta collina verde dove gli animali possono giocare liberamente. Da qui parte un sentiero che conduce alle suggestive cascate di Calda, da percorrere in tranquillità. In compagnia dei fedeli amici, si può fare trekking sugli itinerari per il maestoso monte Alpi (1900 mt) che preserva una colonia di pini loricati – albero simbolo del Parco nazionale del Pollino.

Nella pagina del sito web www.borghidog.it, è già possibile trovare notizie utili per soggiornare in loco. Nel borgo, infatti, sono presenti molti B&B e case vacanze dove persone e animali domestici sono i benvenuti.

Insomma una iniziativa di civiltà con ricadute sull’economia sociale ed economica locale. «Questa idea ci lusinga e ci rende fieri delle idee portate in campo dal nostro comune che da anni accoglie con piacere gli amici a quattro zampe » - dice il sindaco Fausto De Maria. Dello stesso avviso l’assessore al ramo Franca Gesualdi: «Siamo felici che Borghidog parta da qui in quanto si è sempre avuto massima attenzione verso la tutela e la cura degli animali». Sono presenti molti servizi come i Dog toilette. Inoltre, da anni, diamo il via alla campagna «Adotta un Cane» riducendo all’affidatario la Tari. Anche l’assessore Rosita La Banca ribadisce l’importanza nell’aggiungere un altro interessante tassello all’offerta turistica del comune che, grazie ai paesaggi del territorio, è sicuramente uno dei migliori posti per accogliere persone che amano molto i propri animali.