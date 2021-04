Potenza, sul raccordo per 8 chilometri contro mano: fermato dai carabinieri

POTENZA - Un uomo ha imboccato contromano per 8 chilometri il raccordo autostradale Potenza-Sicignano: fermato dai carabinieri. Dopo aver imboccato la strada all'altezza di Vaglio Scalo dalla corsia opposta, ha attraversato tutta la parte iniziale del raccordo prima di essere bloccata da un'autoradio dei militari.

I carabinieri sono stati avvertiti da un automobilista all'altezza di Potenza Est e si sono messi ad inseguire l'auto che viaggiava in direzione Salerno e all'altezza di Potenza ovest. Dopodiché sono scesi dalla macchina e hanno scavalcato lo spartitraffico, bloccando l'uomo alla guida del mezzo. Una tragedia sfiorata dove per miracolo non c'è stato nessun impatto, nono stante l'auto avesse incontrato più di qualche veicolo.