Potenza, presidente Anci Basilicata lascia l'incarico a fine aprile

POTENZA, 21 APR - «Dopo sei anni dalla prima elezione», Salvatore Adduce ha annunciato che a fine aprile lascerà l’incarico di presidente dell’Anci di Basilicata. Lo ha fatto lui stesso, con una lettera inviata ai sindaci lucani, al consiglio direttivo e ai dirigenti nazionali dell’Associazione nazionale Comuni italiani.

Negli ultimi sei mesi Adduce ha guidato in regime di «gestione straordinaria» l’organismo, a causa della pandemia. Adduce ha definito un «periodo molto intenso» quello alla guida dell’Anci, prima di tutto per «fronteggiare le conseguenze della crisi economico-finanziaria 2008-2017. La pandemia - ha aggiunto - ci impone un ripensamento della nostra organizzazione sociale ed accelera processi che pensavamo di governare in tempi meno rapidi».