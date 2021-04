Basilicata, 34 sindaci scrivono a Bardi: «Punti vaccinali per over 70 e persone fragili». In arrivo 1600 dosi J&J 

POTENZA - «La modalità di istituire 131 punti vaccinali» da parte della Regione, «si è dimostrata efficiente e soprattutto rispondente alle esigenze della popolazione più anziana. Perché non replicare tale esperienza per il resto della popolazione anziana over 70 e per le categorie più fragili?».

Così, in una nota, 34 sindaci lucani che hanno inviato una lettera al presidente della Regione e all’assessore regionale alla salute, Vito Bardi e Rocco Leone, ai quali hanno rivolto "un appello al Presidente Bardi e affinché ripensino a questo modello e garantiscano le vaccinazioni con punti vaccinali in ogni Comune».

Nonostante «di questa posizione si sia già fatta portavoce Anci Basilicata, ad oggi, si insiste a voler costruire un modello centralizzato, rinunciando così ad una campagna vaccinale capillare e diffusa sul territorio, che ha nella prossimità - anche e soprattutto tra istituzioni e cittadino - il suo punto di forza. Peraltro, come dimostrato oggi con l'iniziativa delle vaccinazioni "free" alle tende del Qatar, senza un’adeguata organizzazione, anche le buone intenzioni rischiano di essere addirittura dannose».

«Gli anziani e i soggetti più fragili hanno serie difficoltà a raggiungere i punti vaccinali, per carenza di mezzi di trasporto propri ed insufficienti mezzi di trasporto pubblico e questo rischia di ridurre notevolmente il numero dei vaccinati. Inoltre non tutte le persone sono nelle condizioni di poter accedere alla piattaforma di Poste Italiane per la prenotazione del vaccino, e dunque, sarebbe opportuno, anche per gli over 70, fare un riscontro con gli uffici demografici comunali ed elaborare un elenco che aggreghi il numero dei vaccini necessari da trasferire su ogni singolo Comune, il quale contatterà tutti gli aventi diritto, così come è stato fatto nella prima campagna vaccinale con gli over 80, e con il coinvolgendo dei medici di medicina generale e gli operatori sanitari si procederà a vaccinare tutti gli aventi diritto».

BASILICATA, IN ARRIVO 1600 DOSI J&J - A Venosa e a Matera, giovedì prossimo, 15 aprile, saranno consegnate 1.500 dosi di vaccino anti-covid AstraZeneca «e, per la prima volta, anche 1.650 dosi di Johnson & Johnson». Lo ha reso noto Poste italiane, specificando che le dosi arriveranno con i furgoni di Sda, corriere delle stesse Poste.

Il 15 aprile «alcuni mezzi speciali, attrezzati con celle frigorifere, prenderanno in carico i vaccini AstraZeneca e Johnson & Johnson e concluderanno il loro viaggio nel pomeriggio, raggiungendo» il presidio ospedaliero distrettuale di Venosa dell’Asp (Azienda sanitaria di Potenza) intorno alle 14 e intorno alle 17 l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera.