Basilicata, la richiesta del Coni: «La regione sostenga lo sport»

POTENZA - il Coni Basilicata «ha formalizzato la richiesta di un incontro» con il Presidente della Giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi, «per condividere strategie ed azioni a sostegno dello sport lucano». Lo ha detto, in una nota, il presidente del Comitato regionale della Basilicata, Leopoldo Desiderio, rieletto lo scorso 13 marzo.

La richiesta «nasce dall’esigenza - è scritto nel comunicato - di intervenire con misure adeguate per fronteggiare il grave momento che sta vivendo il settore sportivo lucano, oltre che per richiedere, come previsto dalla Legge regionale del 2004 sulle 'Nuove norme in materia di sport', la costituzione e convocazione della Commissione regionale per lo sport. Ad oggi, infatti - ha spiegato Desiderio - trascorsi due anni dall’insediamento del 'nuovò Governo di Basilicata, la Commissione regionale per lo sport non risulta ancora costituita, pertanto, si chiede all’Amministrazione Bardi di accelerarne l’iter per garantire agli organismi sportivi la funzione consultiva, ad oggi, mai esercitata».

Desiderio ha inoltre «avviato il tour per la ripresa dello sport, convocando un incontro con la Federazione italiana medico sportiva (Fims), alla presenza del presidente regionale, Rocco Cantore, per la coordinazione delle visite mediche agonistiche e vaccinazione agli sportivi contro il Covid. A breve, sarà redatto un Protocollo ufficiale dalla Fims, a cui - ha concluso Desiderio - faranno seguito ulteriori incontri per la presentazione delle linee guida di uno sport sicuro».