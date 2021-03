Vaccini, in arrivo task force in Basilicata per aumentare le somministrazioni

«Ho appena sentito il Generale Figliuolo che ringrazio: dall’inizio della prossima settimana il medico e i due infermieri che abbiamo richiesto saranno a Potenza. Grazie a questa unità potremo fare 72 inoculazioni in più ogni giorno ai più fragili». Lo ha scritto su Twitter il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. Nelle prossime ore, infatti, task force inviate dal Commissario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo saranno operative in Molise e Basilicata per supportare le strutture già operative nella campagna di vaccinazione. Le task force, secondo quanto si apprende da fonti della struttura, saranno utilizzate in particolare per le vaccinazioni nei paesi e nei luoghi più isolati.