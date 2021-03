Covid in Basilicata, su i contagi (+151) su 1524 test. Lucani primi nel Sud per vaccini a over 80

Cresce ancora il numero dei nuovi contagi Covid in Basilicata nelle ultime 24 ore. A fronte di 1524 tamponi molecolari processati, infatti, 151 sono risultati positivi (ieri erano 121).

Sono 71 le persone guarite, tutte residenti in Basilicata. Sono 13.201 le persone residenti in Basilicata guarite dall’inizio dell’emergenza sanitaria e 393 quelle decedute.

Con questo aggiornamento i lucani attualmente positivi sono 4.197, di cui 4.017 in isolamento domiciliare.

Le persone attualmente ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane sono 180.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 268.198 tamponi molecolari, di cui 247.511 sono risultati negativi, e sono state testate 162.308 persone.

VACCINI A OVER 80: «BASILICATA SECONDA IN ITALIA» - Per quanto riguarda la vaccinazione delle persone con più di 80 anni, la Basilicata «viene dopo solo il Trentino Alto Adige» e, considerando le "persone già vaccinate», è «prima fra le regioni del Mezzogiorno»: lo ha detto il presidente della Regione, Vito Bardi, commentando dati del Ministero della Salute elaborati dalla Fondazione Gimbe.

Per gli over 80, il 22,6 per cento ha già ricevuto la prima dose, mentre è pari al 27,4 per cento la percentuale di coloro che hanno completato il ciclo vaccinale. La media delle persone già vaccinate in Italia è del 3,92 per cento, che in Basilicata ha toccato quota 4,83 per cento.

«Non mi accontento di questi dati. Dobbiamo fare - ha detto Bardi, attraverso l’ufficio stampa della giunta regionale lucana - molto di più. Dalla prossima settimana ci concentreremo sulle prima dosi per tutti gli over 80», ha concluso.