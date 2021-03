Covid 19, Basilicata passa in arancione ma a Melfi scuole restano chiuse

MELFI - «A prescindere dalle decisioni del Governo nazionale e di quello regionale», a Melfi (Potenza), il sindaco, Livio Valvano, ha disposto la chiusura delle scuole ogni ordine e grado anche per la prossima settimana. La comunicazione è stata fatta dal primo cittadino in concomitanza con la notizia che da martedì 16 marzo la Basilicata passerà dalla zona rossa a quella arancione.

Melfi - con circa 20 mila abitanti - è, per importanza, la terza città della Basilicata. La decisione di Valvano è stata presa «sulla base degli elementi forniti dall’Usco. Resteranno aperti - ha concluso il sindaco di Melfi - solo i due asili nido comunali».