Potenza, campagna vaccini: «Emodializzati non possono attendere tempi della politica»

POTENZA - L’Associazione Emodializzati Dialisi e Trapianto (Aned) ha chiesto al Presidente della Regione, Vito Bardi, un incontro urgente «per avere informazioni su tempi e luoghi della somministrazione dei vaccini ai soggetti fragili, tra cui dializzati, pazienti in attesa di trapianto e trapiantati, anche alla luce delle allarmanti notizie sulle continue variazioni del virus e sull'arrivo della terza ondata della pandemia».

«Non possiamo più attendere i tempi della politica lucana - è scritto in una nota - né quelli della Task Force regionale anti Covid, all’interno della quale, fra l’altro, è presente anche un nefrologo. Abbiamo il diritto di conoscere i piani emergenziali per dializzati e trapiantati, che aspettiamo da un anno, nonostante le nostre continue sollecitazioni, e il piano vaccinale per le categorie più fragili».