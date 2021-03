Matera, campagna vaccinale per 200 persone tra forze dell'ordine e personale scolastico

MATERA - Continua la campagna vaccinale in Basilicata: nonostante oggi la regione sia rientrata in zona rossa, sono iniziate le vaccinazioni per forze dell'ordine e personale sanitario a Matera. Le dosi di AstraZeneca sono state somministrate nelle tensostrutture a 200 persone. A spiegarlo è il direttore sanitario dell'Asm Gaetano Annese.