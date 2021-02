Covid in Puglia, 1104 nuovi casi su 8179 tamponi: altre 22 vittime. Tasso positività sale al 13,4%. Indice Rt allo 0,95: si resta in zona gialla

BARI - Su 8.179 test per l'infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 1.104 nuovi casi positivi: 429 in provincia di Bari, 88 in provincia di Brindisi, 75 nella provincia BAT, 172 in provincia di Foggia, 76 in provincia di Lecce, 258 in provincia di Taranto, 3 casi fuori regione, 3 casi provincia di residenza non nota. Questi i dati del bollettino regionale odierno. Il tasso di positività tocca quota 13,4%.

I decessi registrati oggi sono 22, di cui 9 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT, 2 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Lecce, 7 in provincia di Taranto. Inoltre in base al monitoraggio della cabina di regia, cambiano i colori di alcune Regioni ma non della Puglia che, anche per la prossima settimana, confermerebbe la zona gialla. La nostra regione, infatti, ha un indice Rt di 0,95 con un rischio contagio considerato basso.

Dall'inizio dell'emergenza sono stati effettuati 1.540.574 test, mentre 108.948 sono i pazienti guariti. Al momento i casi attualmente positivi sono 32.039 di cui 30.629 son in isolamento domiciliare e 1.410 ricoverati in ospedale. Mentre 165 sono i posti letto occupati nelle terapie intensive in Puglia.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 144.874 così suddivisi: 55.276 nella Provincia di Bari; 15.468 nella Provincia di Bat; 10.736 nella Provincia di Brindisi; 29.146 nella Provincia di Foggia; 12.298 nella Provincia di Lecce; 21.207 nella Provincia di Taranto; 580 attribuiti a residenti fuori regione; 163 provincia di residenza non nota.

In Puglia continua il dibattito per il caos ordinanza scolastica tra Emiliano, genitori, alunni e docenti divisi tra chi preferisce restare in Did e chi in presenza.