Potenza Tempa Rossa, l'invito di Bardi a Total «Produzione in sicurezza o ridotta»

POTENZA - La Regione ha indicato alla Total, per l’attività petrolifera in Basilicata e per il funzionamento del Centro Olio di Tempa Rossa, «alcuni punti e azioni» per fare in modo che «la produzione si faccia nella massima sicurezza»: lo ha detto il presidente della giunta regionale della Basilicata, Vito Bardi, al termine di una riunione con la compagnia petrolifera.

In particolare, ha evidenziato Bardi, la Regione ha chiesto alla Total «la riduzione della produzione giornaliera, a cui l'azienda deve aggiungere un cronoprogramma dettagliato, una riduzione dell’emungimento dai pozzi con una maggiore produzione di gas, e piani di coibentazione degli impianti e per la mitigazione dei rilasci in torcia».

Quello di oggi «è stato un incontro necessario - ha proseguito - dopo la diffida e per verificare le motivazioni delle fiammate dei giorni scorsi: è emerso un quadro da tenere sotto controllo, e valuteremo la parte sanzionatoria per i danni provocati dalle fiammate». Il rapporto con la Total, ha concluso Bardi, «è normale: sono verifiche che vanno fatte, e sono convinto che la società risponderà nel modo giusto e si tornerà alla normalità».

«TOTAL RIDUCA PRODUZIONE» - «La riunione ha approfondito gli incidenti di questi mesi a Tempa Rossa: sono emerse delle mancanze nell’ambito dell’impianto, e rispetto a queste mancanze e per un aumento di sicurezza, abbiamo chiesto accorgimenti tecnici che si riflettono nei piani e nei cronoprogrammi».

Lo ha detto l’assessore regionale all’ambiente, Gianni Rosa, al termine di una riunione con la compagnia petrolifera.

Uno dei piani chiesti alla Total per il Centro Olio di Tempa Rossa riguarda la coibentazione, in quanto «la compagnia - ha ricordato l’assessore - ha spiegato che alcuni degli incidenti nascerebbero per il freddo di questo periodo. A noi sembra strano che una struttura progettata per quell'altezza non avesse già i giusti accorgimento. Non è così e per questo abbiamo un piano di coibentazione».

«Queste condizioni - ha concluso Rosa - nascono dal fatto che la Total deve ridurre, almeno per il periodo invernale, la produzione. Soluzioni da noi richieste, che Total ha accettato rispetto alla specificità e alle cause dei singoli episodi».