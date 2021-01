Melfi, in auto con 4 quintali di cavi di rame: denunciato

MELFI - Con l’accusa di ricettazione, un uomo di 37 anni, è stato denunciato dai Carabinieri che, a Melfi (Potenza), dopo un inseguimento notturno, hanno scoperto che nell’auto su cui era a bordo - insieme a un altro uomo che è riuscito a fuggire - c'erano quattro quintali di cavi di rame, provento, secondo gli investigatori, di un furto fatto in un campo fotovoltaico del Materano.

L’inseguimento è cominciato lungo la strada statale 655 dopo che i due non si erano fermati all’alt intimato dai Carabinieri. Dopo aver fermato l’auto, i due sono scappati a piedi: uno è stato fermato dai Carabinieri mentre l’altro ha fatto perdere le sue tracce. Il 37enne è stato anche sanzionato per il mancato rispetto del coprifuoco disposto nell’ambito dell’emergenza coronavirus.