Fca fa spazio a Stellantis, Confindustria Basilicata: «Stabilimento Melfi sia centrale»

POTENZA - «Abbiamo appreso con grande favore le rassicuranti parole dall’Ad di Stellantis, Carlo Tavares, sul rafforzamento degli stabilimenti italiani: parole da cui ci auguriamo possa conseguire in maniera diretta la conferma della centralità dello stabilimento lucano rispetto alle strategie mondiali del gruppo, un auspicio tra l’altro alimentato dall’attesa visita del top manager a Melfi (Potenza) che dovrebbe avvenire a breve».

Così, in una nota congiunta, il presidente di Confindustria Basilicata Francesco Somma e il presidente della sezione Industrie meccaniche, Carlo Carulli. «Ci auguriamo che con Stellantis - hanno aggiunto - sorga una nuova alba anche sul nostro comparto dell’automotive, che ha sempre contribuito in maniera rilevante alla produzione dello stabilimento Fca di Melfi e di altri siti italiani, dando prova di essere all’altezza delle maggiori sfide e delle evoluzioni dei mercati di questi anni».

«Diventa fondamentale - hanno concluso Somma e Carulli - creare le condizioni affinché tutto ciò si traduca in nuove opportunità di crescita e ulteriore potenziamento dell’indotto lucano e delle sue attività. Una maggiore fornitura made in Basilicata - oltre alle evidenti ricadute sul territorio in termini di crescita economica e occupazionale, nel rispetto delle condizioni di sostenibilità tecnico-economica per Stellantis - consentirebbe di superare i problemi di fornitura che si sono verificati ultimamente e che hanno provocato rallentamenti e ritardi nelle produzioni».