Una medaglia d'oro dalla Regina Elisabetta per gli studi su Scotellaro: il premio

POTENZA - Il poeta, traduttore e romanziere inglese David Constantine ha ricevuto la «Queen's Gold Medal for Poetry», un «premio per l’eccellenza nella poesia» istituito da Giorgio quinto nel 1933: lo ha annunciato a Potenza Carmela Biscaglia, componente del consiglio direttivo della Deputazione Lucana di Storia Patria.

L’annuncio del premio a Constantine è stato dato a Londra, nei giorni scorsi, da Buckingham Palace. Constantine, accademico emerito del Queen's College di Oxford, ha diretto la rivista letteraria «Modern Poetry in Translation» che, nel 2008, ha pubblicato 17 poesie di Rocco Scotellaro (1923-1953). Altre opere in versi del poeta lucano sono state pubblicate nel 2009 e nel 2013 e presentate a Londra da Constantine.

Biscaglia ha sottolineato la «lunga e fruttuosa collaborazione» che Constantine aveva avviato con il centro di documentazione «Rocco Scotellaro e la Basilicata del secondo dopoguerra» e la visita che lo studioso inglese ha fatto a Tricarico nel 2012, sui «luoghi della memoria scotellariana».

In vista del centenario dalla nascita di Scotellaro, la Deputazione Lucana di Storia Patria promuoverà «iniziative interistituzionali» per approfondire la vita e l’opera del poeta di Tricarico.