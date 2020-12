Tra reginelle e tagliatelle: i sapori delle nonne chef della Basilicata

Nonna Pina propone «Le reginelle verdi al ragù», ricordo dei profumi di una volta

Tra tutte le ricette della mia nonna, la più speciale è sicuramente la pasta fatta in casa, con esattezza «le reginelle verdi al ragù». Ricordo bene il profumo del ragù bollito con cura, che lentamente cuoceva per ore sulla stufa a legna. Un odore inconfondibile che riempiva i vicoli del vicinato. Partiva così la mia corsa verso casa della nonna. Lei era lì ad aspettarmi, con le mani in pasta. I miei occhi incuriositi, si soffermavano a guardare quelle mani segnate dal tempo che davano vita a quell'impasto verde che non vedevo l'ora di mangiare. Vi presento la ricetta: reginelle verdi al ragù. Ingredienti: Per il ragù: 500 gr di carne tritata; olio; cipolla; prezzemolo; una carota. Per le reginelle agli spinaci: 500 gr di farina di semola; 2 uova; 200 gr di spinaci; acqua q.b. Preparazione: al mattino prepara il ragù con olio, cipolla, prezzemolo e una carota. Far soffriggere il tutto e aggiunge 500 gr di carne tritata. Successivamente unisce il sugo che lascia cuocere sulla stufa per ore. Nel frattempo prepara le reginelle a mano. Sul tavolo unisce: farina, uova, spinaci tritati e acqua che aggiunge man mano, fino ad ottenere un impasto compatto. Dopodiché stende la pasta con il mattarello e inizia a tagliare le reginelle, un tipo di pasta simile alle tagliatelle. Nel frattempo mette a bollire l'acqua per la pasta, che una volta pronta, unisce al suo ragù.

Nonna Carmela propone la sua ricetta di tagliatelle con i ceci che le ha insegnato la mamma

Questa ricetta mi ricorda la mia infanzia, quando nel freddo inverno tornavamo dalla scuola e mia madre e le mie sorelle più grandi ci facevano trovare un piatto caldo. I profumi, i sapori e gli odori non sono più come quelli di una volta. Le mani di mia madre davano un tocco diverso in ogni piatto, si sentiva dalla strada l'odore di ciò che aveva cucinato. Vi presento il piatto, tagliatelle con i ceci. Ingredienti: 500 gr di ceci secchi (dose per 4 persone); Sughetto: olio, cipolla, pomodoro, sale. Per le tagliatelle: 500 gr farina di semola - acqua q.b, 1 uovo. Preparazione: Mia madre al mattino metteva sul fuoco "la pignata", che è un recipiente di terracotta e ci metteva dell'acqua e ci immergeva i ceci, gli lasciava cuocere per 2-3 ore. Nel frattempo preparava le tagliatelle. Per le tagliatelle metteva sul tavolo di legno la farina di semola e l'uovo, l'acqua andava aggiunta per ammorbidire l'impasto fino ad arrivare alla giusta consistenza e formare un panetto. Dopo il panetto veniva lavorato a mano e steso con il mattarello, fino alla creazione di una sfoglia dopodiché si tagliava la pasta per fare le tagliatelle. Una volta pronta la pasta, si scolavano i ceci e si preparava un sughetto con olio, cipolla e pomodoro. I ceci venivano aggiunti al sughetto e si lasciava insaporire per 10 minuti.