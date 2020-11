Covid a Potenza, Asp: «Gli ospedali non sono in affanno»

POTENZA - Nonostante «la massiccia diffusione» del coronavirus, gli ospedali della provincia di Potenza «non risultano in affanno» e «l'indice di resilienza delle strutture sanitarie è rassicurante».

Lo ha detto - secondo quanto reso noto in un comunicato diffuso dalla prefettura - il direttore sanitario dell’Asp (Azienda sanitaria di Potenza), Luigi D’Angola, nel corso di una riunione del Comitato provinciale di ordine e sicurezza pubblica.

Lo stesso direttore sanitario ha inoltre evidenziato che «le terapie intensive regionali non sono sature e che comunque, per fronteggiare l’eventuale sofferenza dei reparti, è prevista l'attivazione dell’ospedale di Venosa (Potenza) quale ospedale Covid, in maniera tale da alleggerire il carico di pazienti sulle altre strutture sanitarie e nelle Rsa».