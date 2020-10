Basilicata, in ospedali da campo donati da Qatar drive-in per tamponi e ricovero infetti con pochi sintomi

I due ospedali da campo che il Qatar ha donato alla Basilicata e che sono stati allestiti nei mesi scorsi davanti agli ospedali di Potenza e di Matera saranno completati: saranno utilizzati anche per ospitare coloro che hanno pochi sintomi e per realizzare i drive-in per eseguire i tamponi. Lo ha annunciato in serata a Potenza il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

«Abbiamo raggiunto un accordo con il Ministro Speranza, che ha reperito i fondi, in quanto le strutture non erano adatte

alle condizioni climatiche della Basilicata».