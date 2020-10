Basilicata, al via distribuzione vaccini antinfluenzali

POTENZA - E’ cominciata oggi la distribuzione in tutta la Basilicata dei vaccini antinfluenzali, e «nei prossimi giorni, con gradualità e in accordo con i medici di famiglia e i pediatri di libera scelta, si inizierà la vaccinazione alle categorie a rischio come anziani e bambini, e a tutti coloro che vogliono evitare l’influenza». Lo ha reso noto, attraverso l’ufficio stampa della giunta regionale, l'assessore alla Salute, Rocco Leone.

Le aziende sanitarie lucane distribuiranno 74 mila vaccini, ovvero «più del 50% del fabbisogno regionale: una cifra - ha aggiunto Leone - che ci fa stare abbondantemente tranquilli se consideriamo che lo scorso anno la Basilicata è stata una regione virtuosa. Infatti, rispetto alla media nazionale del 16%, ricorse al vaccino il 17,6% della popolazione lucana. E' evidente che a causa del Covid assisteremo a un brusco aumento delle percentuali di richiesta. I numeri quindi ci dicono che abbiamo una adeguata copertura».

Le dosi di vaccino «da oggi vengono distribuite dalle aziende sanitarie di Matera e Potenza ai distretti sanitari. Saranno poi i medici di famiglia ed i pediatri di libera scelta - ha concluso l’assessore regionale - a ritirarli per effettuare la vaccinazione. Siamo assolutamente in tempo con la campagna di vaccinazione. Infatti, l’influenza arriva solitamente a gennaio, e se pensiamo che per rendere efficace il vaccino occorrono due settimane dalla somministrazione, vuol dire che tutti ci stiamo muovendo nei tempi necessari».