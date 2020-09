Melfi, incendio divora un bosco: intervengono aerei ed elicottero anticendio

L’intervento di due canadair e di un elicottero si è reso necessario per spegnere un vasto incendio di bosco e vegetazione divampato a Melfi (Potenza), in contrada San Giorgio, ai piedi del Monte Vulture. Lo ha reso noto il Comando provinciale di Potenza dei Vigili in un comunicato diffuso nel pomeriggio e nel quale è evidenziato che "l'incendio è ancora attivo» in una zona impervia.