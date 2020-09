Coronavirus Basilicata, su 640 tamponi 7 positivi: 4 i guariti

POTENZA - Secondo il bollettino diffuso dalla task force lucana sono stati processati 640 tamponi per la ricerca di contagio da Covid-19, di cui 7 sono risultati positivi.

Le positività riguardano 1 cittadino residente a San Severino Lucano; 2 residenti a Potenza, 2 residenti a Policoro; 1 residente a Tursi, domiciliato a Policoro; 1 persona residente a Matera.

Nella stessa giornata, a seguito di doppio tampone negativo, sono state registrate 4 guarigioni di cittadini stranieri: 2 tra quelli in isolamento domiciliare e 2 tra coloro che sono ospitati in una struttura dedicata della regione. Con questo aggiornamento i lucani positivi diventano 43 dei quali 39 si trovano in isolamento domiciliare.

Attualmente sono 4 le persone ricoverate nelle strutture ospedaliere lucane: una nel reparto di Malattie infettive dell’ospedale ‘San Carlo’ di Potenza, mentre al ‘Madonna delle Grazie’ due pazienti si trova nel reparto di Malattie infettive e un altro in quello di Terapia intensiva.

Ai positivi vanno aggiunti nel complesso 28 persone decedute (9 di Potenza, 2 di Paterno, 1 di Spinoso, 2 di Moliterno, 1 di Villa d’Agri, 2 di Rapolla, 1 di Irsina, 1 di Montemurro, 1 di Pisticci, 2 di Matera, 1 di San Costantino Albanese, 2 di Avigliano, 1 di Tursi, 1 di Aliano, 1 di Bernalda); 376 guariti; 1 persona residente nella regione Lazio e in isolamento in Basilicata; 1 cittadino residente in Umbria in isolamento in Basilicata; 5 persone residenti in comuni della Toscana e in isolamento in Basilicata; 1 cittadino residente in Emilia Romagna e in isolamento Basilicata; 1 cittadino residente in Puglia e ricoverato al 'Madonna delle Grazie' di Matera; 8 persone di nazionalità estera e provenienti da Stato estero in isolamento in Basilicata; 31 cittadini stranieri in isolamento in Basilicata in una struttura dedicata; 1 cittadino residente in Basilicata in isolamento nel Lazio. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria sono stati analizzati 58.690 tamponi, di cui 58.109 risultati negativi.