POTENZA - «Ho depositato questa mattina un’interrogazione parlamentare sulla vicenda a dir poco sconcertante di Giulio Ferrara, presidente di Cotrab Basilicata, reintegrato in servizio dopo essere stato condannato in tutti e tre i gradi di giudizio per violenza sessuale ai danni di una lavoratrice». Lo dice la deputata Dem Laura Boldrini, commentando l’avvenuta rielezione di Ferrara ai vertici del trasporto pubblico regionale.

«Con questa interrogazione - sottolinea l’ex presidente della Camera - si chiede al governo quali azioni intenda intraprendere per far sì che il presidente di Cotrab sia rimosso subito dall’incarico, data la sua condanna in via definitiva per violenza sessuale nei confronti di una dipendente del Consorzio. Ciò è reso ancora più grave dal fatto che la vittima è ancora impiegata presso la stessa azienda. Come si fa a ritenere accettabile o normale che una donna che ha subito violenza sia costretta a rapportarsi tutti i giorni sul posto di lavoro con l'uomo che l’ha abusata, e che perdipiù è anche il suo capo? Come ha fatto l’assemblea elettiva di Cotrab a mostrare un tale disprezzo per la sofferenza e la legittima paura di questa donna? Non posso che unirmi all’indignazione delle associazioni, dei centri antiviolenza e dei sindacati che hanno denunciato pubblicamente questa decisione. L’abuso di potere contro le donne non è più tollerabile».