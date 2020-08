Potenza, Torre Guevara tornerà visibile: sarà abbattuto edificio antistante

POTENZA - La Torre Guevara di Potenza, situata nel centro storico della città, in un’area in passato occupata da un castello, tornerà visibile. L’edificio antistante, una ex scuola, sarà abbattuto: lo ha deciso oggi, all’unanimità, il consiglio provinciale. L’intervento prevede di «riqualificare l’area mediante un insieme sistematico di interventi».

L’ex edificio scolastico - che ha una superficie di circa 600 metri quadrati a piano - «non ha oggi alcuna utilità strumentale per la Provincia di Potenza». La Torre «tornerà ad essere attrattiva e offrirà la possibilità di conoscere la storia di un frammento della città estremamente significativo».