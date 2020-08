Turismo Basilicata, ad agosto si va verso il «tutto esaurito»

POTENZA - La «Basilicata turistica» va «verso il tutto esaurito in queste settimane di agosto»: lo ha detto il direttore generale dell’Apt Basilicata, Antonio Nicoletti, spiegando che «l'info-point di Matera, solo nella prima metà del mese di agosto, ha registrato quasi duemila visitatori, con il 15 per cento di stranieri, e da una nostra indagine a campione le attività turistico-ricettive di tutte le località lucane stanno registrando numeri vicini al tutto esaurito».

Nicoletti ha sottolineato che «è stato da poco reso pubblico il Regional Tourism Reputation Index, l’indagine annuale Demoskopika sull'attrattività delle regioni italiane: la Basilicata è entrata nella top ten nazionale recuperando due posizioni rispetto alla scorsa stagione, posizionandosi quasi ex aequo con Puglia e Sardegna e superando regioni come Lombardia e Piemonte».

«È ancora presto per fornire numeri attendibili sulle performance del sistema ricettivo, ma le statistiche sugli insight di Facebook ci dicono che siamo terzi a livello nazionale per interazioni, dietro solo a Sicilia e Trentino, e gli operatori di alcune aree, in particolare quelle interne (Pollino, Gallipoli Cognato e Val D’Agri su tutte) registrano in questi giorni addirittura più turisti che nel 2019».