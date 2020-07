Potenza, inaugurato sottopasso di via Calabria per migliorare mobilità cittadina

POTENZA - E’ di 2,5 milioni di euro il costo complessivo del sottopasso di via Calabria, a Potenza, realizzato dalle Ferrovie Appulo Lucane (Fal), finanziato dalla Regione Basilicata con fondi del Po-Fesr 2014-2020 "Realizzazione delle strutture connesse al piano di sviluppo urbano sostenibile (Pisus) città di Potenza», e inaugurato stamani, nel capoluogo lucano.

Il sottopasso collega il Rione Santa Maria e il rione Verderuolo, migliorando la viabilità e la vivibilità della zona, con l’eliminazione di un passaggio a livello e quindi con la diminuzione delle emissioni di Co2. Il progetto di realizzazione del servizio ferroviario metropolitano prevede tre sottopassi: oltre a quelli in via Calabria e in via Angilla Vecchia, già aperti, ne sarà realizzato entro il 2021 un terzo in via Roma, a cui si aggiunge il recupero architettonico della vecchia officina in via del Gallitello, per ospitare il Terminal di interscambio della stazione.

MIGLIORARE MOBILITA' CITTADINA - «L'opera segna una tappa fondamentale del più ambizioso progetto che Fal stanno portando avanti per migliorare la mobilità cittadina: la realizzazione della metropolitana leggera di superficie a Potenza». Lo ha detto stamani, nel capoluogo lucano, il presidente delle Fal (Ferrovie Appulo Lucane), Rosario Almiento, nel corso della cerimonia di inaugurazione del sottopasso in via Calabria.

Alla cerimonia hanno partecipato anche l’Arcivescovo di Potenza, mons. Salvatore Ligorio, il presidente della Regione, Vito Bardi, l’assessore regionale alla mobilità, Donatella Merra, e il sindaco Mario Guarente. Il direttore generale delle Fal, Matteo Colamussi, ha evidenziato che «oggi concretizziamo un impegno a favore della comunità di Potenza, con interventi a vocazione 'green'. Con la realizzazione di questo sottopasso decongestioniamo il traffico in modo significativo, miglioriamo la vivibilità e la sostenibilità».

«E' un’opera - ha spiegato Bardi - che darà maggiore fruibilità ai servizi di un capoluogo importante come Potenza, e accolgo con piacere l’annuncio del terzo sottopasso entro il 2021, con cui riusciremo a dare ua viabilità concreta e un servizio alla città». Guarente, infine, ha ringraziato «i cittadini e le attività commerciali della zona per la loro pazienza», e «si è creata una forte sinergia senza la quale questa opera non sarebbe arrivata a compimento».