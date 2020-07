Potenza, scoperto allaccio abusivo a rete idrica: utilizzati 10 metri cubi d'acqua al giorno

POTENZA - I tecnici di Acquedotto lucano e i carabinieri hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete pubblica di distribuzione di acqua potabile in una contrada di Potenza: è stato stimato un «utilizzo illegittimo di acqua per oltre dieci metri cubi al giorno».

«La lotta all’abusivismo - ha detto in una nota l'amministratore unico di Acquedotto lucano, Giandomenico Marchese - è un impegno che il gestore, in collaborazione con le prefetture e con le forze dell’ordine, persegue con fermezza perché rappresenta un forte segnale sia di legalità sia di giustizia sociale in un momento storico in cui è indispensabile gestire al meglio la già scarsa risorsa disponibile ancor più razionata dall’indebita ed illecita sottrazione».

«Per consentire la regolarizzazione della fruizione del servizio idrico integrato e favorire l’emersione degli abusivi, Acquedotto lucano ha, di recente, avviato la campagna 'Il risparmio è regolarè, rivolta a chi, pur fruendo del servizio, non ha ancora stipulato un regolare contratto, o ne faccia usi difformi da quelli previsti dal contratto stesso (ad esempio, per uso domestico anziché per uso commerciale), o abbia omesso di dichiarare variazioni del nucleo familiare».