Petrolio lucano, Bardi: «Da Total 25 mln a progetto per droni industriali»

POTENZA - «Quello di oggi è stato un incontro produttivo: ci è stata presentata una progettualità, per grandi linee, che vede l’assemblaggio di droni industriali che saranno utili per una serie di interventi in vari settori, come l’agricoltura: è uno stimolo è importante perché si traduce in possibilità di lavoro per il nostro territorio».

Lo ha detto il presidente della Regione Basilicata Vito Bardi al termine di un incontro con le compagnie petrolifere per la concessione Gorgoglione. Bardi ha quindi ricordato che «c'è un investimento da parte di Total di 25 milioni in cinque anni: questo è il primo di una serie di progetti che saranno presentati, e sicuramente è un progetto importante perché sarà anche stimolo e volano per tutto il territorio lucano».

«Questo è un appello - ha concluso - che faccio agli imprenditori lucani, che saranno stimolati a presentare progettualità che si interfacciano con questa iniziativa. Le altre società, la Shell e la Mitsui, hanno spiegato che stanno lavorando anche ad altri progetti, che ci saranno presentati in seguito. Noi non abbiamo dato una risposta definitiva, ma ci siamo presi qualche giorno di tempo per presentare anche questa progettualità alla maggioranza. Dopo daremo delle risposte, perché il tutto richiederà una certa tempistica, e credo che per la fine del 2021 dovrebbe diventare esecutiva».