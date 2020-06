Basilicata, ecco il cimitero delle auto nel Pollino: trovate 10 carcasse

POTENZA - Nascoste tra la vegetazione, dieci carcasse di automobili abbandonate sono trovate nel Parco del Pollino, nel territorio di Noepoli (Potenza), dal Raggruppamento Carabinieri Parchi.

Le carcasse sono state scoperte lungo l’alveo del torrente Fosso Acquabona. L’area di oltre 600 metri quadrati, in una Zps (Zona a protezione speciale), è stata posta sotto sequestro e affidata in custodia giudiziaria all’amministrazione comunale. Ulteriori indagini e accertamenti sono in corso per risalire ai proprietari delle automobili.