Basilicata, ripresa attività sanitarie anche di pomeriggio e nei giorni prefestivi e festivi

POTENZA - «Il tema della sanità è avvertito come prioritario in Basilicata e nelle altre regioni, come ho avuto modo di constatare confrontandomi con gli altri presidenti italiani. Dopo aver affrontato con risolutezza la situazione straordinaria legata al Covid-19, le nostre strutture sanitarie devono tornare a dare risposte ai cittadini in tutti gli ambiti medici e per l’avvio dei processi organizzativi diventa stimolante il confronto e il contributo dei diversi soggetti in campo, inclusi i sindacati». Lo ha detto, secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della giunta regionale, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, intervenendo nel corso dell’incontro sulla riapertura delle attività sanitarie.

L’assessore regionale alla salute, Rocco Leone, ha invece evidenziato che «attraverso il confronto con i sindacati sono stati risolti molti problemi del comparto sanitario», e sull'emergenza Coronavirus ha aggiunto che «abbiamo attraversato mesi che ci hanno messo a dura prova, ma con il lavoro incessante dei medici, il senso di responsabilità dei cittadini e le attività di programmazione e gestione messe in campo dalla Regione ci siamo tenuti lontani dai numeri registrati in altre realtà del Paese».

Sulla «ripresa completa delle attività sanitarie», Leone ha infine spiegato che «con l’emergenza non del tutto superata e le regole stringenti varate a livello nazionale, almeno in questa fase le strutture sanitarie devono prevedere l’estensione delle attività nella fascia pomeridiana e possibilmente nei giorni prefestivi e festivi».