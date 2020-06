Rionero in Vulture, a spasso in villa comunale con coca e hashish: arrestato 41enne

RIONERO IN VULTURE - Un uomo di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri, a Rionero in Vulture durante controlli nella villa comunale, per detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Oltre all’arresto, i militari hanno denunciato un uomo di 30 anni, che aveva una piccola quantità di droga.

Durante i controlli, i militari hanno notato l’uomo più giovane in atteggiamento «molto irrequieto e guardingo». Poco dopo, è arrivato l’uomo poi arrestato che, accortosi dei militari, ha cercato di allontanarsi e di disfarsi di alcuni involucri, ma è stato bloccato. Aveva 2,5 grammi di cocaina in quattro dosi e 12 grammi di hascisc in vari frammenti.