Basilicata, mancati introiti Tari a rischio bilanci comunali: denuncia Anci

POTENZA - L’Anci Basilicata «in piena sintonia con l’Anci nazionale sostiene con forza la necessità di risolvere il grave problema dei costi della Tari, la tassa rifiuti solidi urbani, che a seguito dell’emergenza Covid-19 rischiano di far saltare i bilanci comunali e mettere in ulteriore difficoltà tutte le imprese grandi e piccole». Lo ha detto, in una nota, il presidente dell’Anci Basilicata, Salvatore Adduce, nel corso della riunione dell’Unità di crisi regionale sul coronavirus.

Secondo l’Associazione dei Comuni, «è chiaro che con il blocco totale delle attività a causa del Coronavirus le aziende non hanno prodotto rifiuti. Ma tale situazione si prolungherà per un tempo non prevedibile proprio perché per la gran parte delle aziende si prospetta una riapertura a ranghi ridotti se non ridottissimi con conseguente caduta verticale della produzione di rifiuti».

L’Anci Basilicata ha quindi chiesto «un incontro specifico agli assessori regionali Gianni Rosa e Francesco Cupparo, anche per definire i tempi per l’assegnazione ai comuni dei fondi necessari a coprire il disavanzo che la situazione sta determinando».