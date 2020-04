Basilicata, decima vittima per il virus: è un 38enne di Rapolla

MELFI - Aveva 38 anni, originario di Rapolla, e lavorava a Melfi. Pare non avesse patologie pregresse. È la decima vittima, in Basilicata a causa del Covid-19. Era ricoverato in terapia intensiva nell’ospedale San Carlo di Potenza. È il più giovane tra i deceduti.

Con l’ultimo report della Task force regionale i casi di contagio confermati in tutta la Basilicata sono 227 (aggiungendo gli 11 positivi e sottraendo al totale le due persone decedute lunedì scorso a Paterno e Irsina e il 38enne di Rapolla) su un totale di 2.262 tamponi analizzati. Ai 227 positivi vanno aggiunte 10 persone decedute, compreso il 38enne di ieri sera. A quanto pare l’uomo - le cui due sorelle sono risultate «positive» al Covid-19 - non aveva patologie pregresse. Lascia la moglie e una bambina di pochi mesi.

Attualmente in Basilicata i pazienti ricoverati presso strutture ospedaliere lucane (Azienda ospedaliera San Carlo e Ospedale Madonna delle Grazie) sono 53 persone così suddivisi: Azienda ospedaliera San Carlo: malattie infettive 17, terapia intensiva 8, pneumologia 5; Ospedale Madonna delle Grazie: malattie infettive 16 e terapia intensiva 6. Un paziente del San Carlo è migliorato ed è stato trasferito dalla rianimazione al reparto di malattie infettive.