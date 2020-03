Truffa parchi fotovoltaici in Basilicata, confermati sequestri

La Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Veneto ha confermato il sequestro conservativo di denaro, beni immobili e impianti per 44,9 milioni di euro nei confronti di un gruppo di società operanti nel settore delle energie rinnovabili, responsabili di un danno erariale di oltre 65 milioni per l’indebita percezione di contributi pubblici erogati dal gestore dei servizi energetici.

Il provvedimento era stato autorizzato a ottobre dal presidente della Corte dei Conti per il Veneto su richiesta della Procura regionale, in base alle indagini della Guardia di Finanza di Venezia e Bolzano nei confronti della «QCII Basilicata srl», che nelle due città aveva sede.

La truffa riguardava nove parchi fotovoltaici in Basilicata, tutti confinanti, sei con potenza superiore a 1 megawatt e tre superiori a 100 kilowatt, per una superficie totale di 290.000 metri quadri, pari a 40 campi di calcio, affittati a 40 società partecipate dalla capogruppo, in modo da dividerli in 246 impianti con potenza dichiarata inferiore a 50 kilowatt.

In questo modo le 40 società avevano percepito gli incentivi pubblici riservati a questo tipo di impianti, 'giratì alla capogruppo in forma di affitto.

Il danno erariale è stato calcolato in circa 65 milioni di euro, di cui circa 45 di competenza territoriale della Procura contabile di Venezia e i restanti 20 di Bolzano. La Sezione Giurisdizionale per il Veneto ha respinto le eccezioni e confermato l’impianto accusatorio della Procura contabile, in vista del giudizio di merito.