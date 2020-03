Dentista di Melfi bloccata in Lombardia regala i suoi presidi

MELFI - «Guanti, mascherine chirurgiche, sovrascarpe, camici sterili, disinfettanti per le mani e per le superfici, questi materiali noi li abbiamo nei nostri studi e per adesso non servono visto che, come me, quasi tutti abbiamo sospeso l’attività. Conserviamo giusto qualcosa per le vere urgenze; il resto però, doniamolo !». Viene dalla Bergamasca l’appello, di una dentista, lucana d’adozione, ai suoi colleghi odontoiatri lucani, a donare materiale sanitario utile per affrontare l’emergenza coronavirus.

Elena Tizu è un medico di origini romene che da quando aveva 18 anni vive in Italia. A Melfi per la precisione. Da alcuni anni, si divide tra lo studio nella cittadina federiciana e quello che ha, in un paese in provincia di Bergamo. Da quando è scoppiata l’emergenza coronavirus ha scelto di rimanere in Lombardia.

«Per tutelare i pazienti ed i miei cari» spiega. Da allora, la sua vita è scandita da rumori di ambulanze e rintocchi di chiese che segnano la morte delle persone. Da medico e da madre si è chiesta cosa potesse fare per aiutare quelle comunità. Così di fronte alla necessità di presidi di tutela per i sanitari che lavorano ha deciso di svuotare sia il suo studio in Lombardia sia quello di Melfi, donando proprio quei presidi sanitari che sono ricercati. «Volevo fare qualcosa di concreto in un momento in cui ognuno deve dare il suo contributo» dice la dottoressa.

«Il suo è stato un gesto molto apprezzato - sottolinea il sindaco di Melfi, Livio Valvano - Il materiale sanitario serve perché si fa fatica a recuperarlo. E come lei ringrazio anche altri operatori che ci hanno donato altri tipo di materiale».

Sulla base di quell’esperienza, poi, Elena Tizu, qualche giorno fa, ha lanciato su Fb un accorato appello a tutti i suoi colleghi, invitandoli a fare lo stesso. «Conserviamo giusto qualcosa per le vere urgenze; il resto però, doniamolo ! I nostri colleghi nelle corsie hanno bisogno, i nostri colleghi medici di famiglia hanno bisogno, i nostri amici, parenti hanno bisogno, i nostri pazienti e le loro famiglie hanno bisogno. Aiutiamoli adesso » scrive la dentista di Melfi che ora vive nella Bergamasca. Sperando di poter tornare al più presto in Basilicata. Ai suoi cari, ai suoi pazienti, alla sua vita normale di odontoiatra che si divide tra il Nord ed il Sud Italia.