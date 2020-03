Coronavirus in Basilicata, ordinanza di Bardi isola comune di Moliterno

POTENZA - A causa della scoperta di cinque contagiati da coronavirus, l’intero paese di Moliterno (Potenza) - che ha poco meno di quattromila abitanti - è stato posto in isolamento oggi con un’ordinanza del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi.

I cinque contagiati rappresentano il 25 per cento di tutti i contagiati finora scoperti in Basilicata, ha evidenziato Bardi nell’ordinanza numero sette. L’atto vieta, fino al 3 aprile, sia l'allontanamento da Moliterno sia l’accesso al paese. Inoltre, è stata disposta la sospensione dell’attività degli uffici pubblici. In paese potranno operare soltanto i sanitari, coloro che controllano il rispetto delle varie ordinanze emesse per contrastare il diffondersi del virus e gli esercenti delle attività consentite.