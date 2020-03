Coronavirus, nuovo caso in Basilicata: salgono a 8 i contagiati

POTENZA - In Basilicata sono saliti a otto i casi di Coronavirus. Lo ha reso noto - attraverso l’ufficio stampa della giunta lucana - la task force regionale, specificando che «dei tamponi analizzati oggi nel laboratorio dell’ospedale San Carlo di Potenza, sette sono risultati negativi, uno positivo».

Il caso positivo registrato oggi «riguarda un uomo di 70 anni, di Potenza, che si trova in quarantena nella propria abitazione. È già stato programmato dagli specialisti il tampone sulla moglie».

Nel comunicato è anche evidenziato che «uno dei due pazienti di Matera positivi al Coronavirus, ricoverato nel reparto di malattie infettive dell’ospedale 'Madonna delle Graziè, nelle ultime ore è stato trasferito in rianimazione a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute».