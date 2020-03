Coronavirus, tende pre triage davanti a carceri di Potenza e Matera

Tensostrutture per il pre-triage dei detenuti sono state allestite nelle Case circondariali di Potenza e Matera in attuazione del Piano di prevenzione per l'emergenza Coronavirus, messo in campo dal Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (Dap) in collaborazione con la Protezione civile.

All’Ansa, il comandante del reparto di Polizia penitenziaria della Casa circondariale «Antonio Santoro» di Potenza, Giovanni Lamarca, ha spiegato che «con il pre-triage, i detenuti saranno subito visitati nelle tende, quindi prima dell’ingresso vero e proprio nella casa circondariale e del conseguente contatto con tutta la comunità penitenziaria». Di solito, invece, i detenuti sono visitati entro 24 ore dal loro ingresso nelle case circondariali.