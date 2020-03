Coronavirus, in Basilicata contagiati due professori dell'Università

Ci sono altri due casi di Coronavirus in Basilicata: dopo l'uomo di Trecchina (Pz) contagiato nei giorni scorsi, sono risultati positivi al tampone due professori dell'UniBas, Università della Basilicata, che erano stati a Udine per partecipare a un convegno, al quale sono rimasti infetti oltre dieci docenti, che risiedono in diverse parti d'Italia. Uno dei due professori è l'uomo di Cellamare (Ba), di cui si ha avuto notizia nella serata di ieri, e che era in quarantena già da oltre dieci giorni. L'altro, che vive a Matera, ricopre un incarico di rilievo in ambito universitario, avrebbe partecipato ad alcune riunioni, e le autorità stanno risalendo alla catena di persone che ha incontrato i professori per disporne la quarantena. Le condizioni di entrambi non destano preoccupazioni: si trovano nelle loro rispettive abitazioni.