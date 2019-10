Anzi: litiga col fratello e tenta di ucciderlo con un coltello, arrestato 41enne

Un uomo di 41 anni è stato arrestato dai Carabinieri, ad Anzi (Potenza), con l’accusa di tentativo di omicidio nei confronti del fratello, di 48, ora ricoverato in ospedale in prognosi riservata.

I militari sono intervenuti in una casa del centro storico del paese, dove era in corso un litigio fra i due uomini, causato da motivi banali. Uno dei due uomini aveva in mano un coltello lungo poco più di 20 centimetri, con cui aveva colpito il fratello al torace: l’intervento della madre dei due fratelli aveva «evitato il peggio». E’ stato fatto intervenire anche il 118 per soccorrere il ferito e trasportarlo in ospedale.