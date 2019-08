Parco della Grancia: per i 20 anni l'estate «comincia a settembre», con tante incertezze

Riaprirà i battenti a stagione estiva ormai quasi finita il parco della Grancia a Brindisi di Montagna. Un ventennale colmo di incertezze quello che sta vivendo il primo dei grandi attrattori storico-culturali della Basilicata, il cine spettacolo La Storia Bandita, con tutto il suo corollario di iniziative di valorizzazione delle tradizioni e della natura. Ancora incerta, infatti, è perfino la data in cui il parco riaprirà. Potrebbe essere domenica prossima, 31 agosto, oppure l’8 settembre. Non sono ancora del tutto risolti, infatti, i problemi burocratici che hanno fatto slittare l’appuntamento del ventennale. Ma Nicola Manfredelli, il presidente del Consorzio Eti, che ha vinto il bando per la gestione del parco, non demorde. «Siamo impegnati con il perfezionamento delle pratiche burocratiche - ha spiegato alla Gazzetta -. Intanto la Regione ha provveduto a fare un esposto contro un abusivo che, fra l’altro, occupava un capannone in una posizione centrale del parco. Intanto stiamo perfezionando il contratto con il Comune di Brindisi di Montagna. È chiaro che i tempi sono strettissimi ma ci stiamo adoperando al massimo per dare il via alla rappresentazione».

Intanto, però, l’estate volge ormai al termine. La stagione “regolare” del cinespettacolo è ormai saltata. Per di più, considerato il clima tutt’altro che mite dell’Appennino lucano, soprattutto di sera, i timori di uno scarso riscontro di presenze, con un’apertura così ritardata, sono più che leciti. «Ovviamente - dice Manfredelli - la stagione usuale è ormai saltata ma, considerando che quest’anno cade anche il ventennale della manifestazione, faremo comunque un programma celebrativo, con l’obiettivo di preservare l’evento in funzione delle prossime stagioni».

In un precedente servizio pubblicato dalla Gazzetta ai primi di agosto il sindaco di Brindisi di Montagna, Gerardo Larocca, aveva ipotizzato il giorno di Ferragosto come data utile per l’apertura del parco storico-rurale, una volta risolte le beghe burocratiche con gli occupanti abusivi della Grancia. Così non è stato ed oggi potrebbe essere in bilico anche la data di domenica 31 agosto. «Definiremo tutto - rassicura Nicola Manfredelli - entro i primi giorni di questa settimana per poter mettere in scena la rappresentazione il 31 o al massimo la prossima settimana. Molto dipenderà anche dalla ultimazione degli allestimenti necessari».