Potenza, abbandonati in un sacco e gettati in canalone: la polizia salva 9 cuccioli

POTENZA - Nove cuccioli di cane sono stati salvati questa mattina, in contrada Centomani Tora, a Potenza da due uomini appartenenti al Corpo della Polizia Locale. I cuccioli di razza meticcia sono stati abbandonati in un sacco di plastica e gettati in un canalone di scolo delle acque. Il personale della polizia locale, coordinato dal Ten. Michele Bollettino, è giunto immediatamente sul posto in seguito ad una segnalazione e senza esitare, un agente si è calato nel cavedio di raccolta delle acque e ha portato in salvo i cuccioli che sono stati affidati alle cure del caso e trasportati nel canile comunale.