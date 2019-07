Università Basilicata, assunti 20 ricercatori per 36 mesi

POTENZA - L’Università della Basilicata «è stata uno degli Atenei italiani vincitori dell’avviso 'Aim, Attrazione e Mobilità Internazionalè (Aim), ottenendo 20 posizioni di ricercatore di tipo 'A' (con assunzione a tempo determinato per 36 mesi) con un finanziamento complessivo di 7,15 milioni di euro per nove progetti».

Nel comunicato diffuso dall’ufficio stampa dell’Ateneo lucano è inoltre reso noto che «i nuovi ricercatori saranno assunti domani, mercoledì 31 luglio, a Potenza, nel campus del rione Francioso (Sala Atti accademici, ore 10) nel corso di un incontro durante il quale saranno illustrate alla stampa il bando e le attività dei ricercatori».

Alcuni dei 20 neo assunti «svolgeranno - è scritto nella nota - un periodo all’estero: l’Unibas sarà quindi partner di altri atenei esteri, consolidando un’opera di internazionalizzazione e visibilità oltre i confini nazionali».

Secondo la Rettrice, Aurelia Sole, «per l’Università della Basilicata rappresenta una grande vittoria l’assegnazione dei finanziamenti ai progetti vincitori, relativi all’avviso 'Ricerca e Innovazionè, che ha visto il finanziamento di 9 progetti proposti dall’Ateneo per un totale di 7,15 milioni di euro, al netto dei co-finanziamenti. Non posso che esprimere soddisfazione per questo risultato, che si aggiunge agli altri raggiunti in questi anni di duro lavoro e di risorse scarse e che, tra l’altro, consentirà l’assunzione di un numero rilevante di giovani ricercatori, che - ha concluso Sole - potranno così contribuire allo sviluppo della ricerca e delle sue applicazioni nel nostro territorio».