Potenza, idonei al concorso da vigile urbano «bocciati» dopo 7 anni

Sette anni tra contratti a tempo, attesa di una chiamata, speranza in un’assunzione che sembrava a portata di mano. Ma molti idonei della graduatoria relativa al concorso 2012 per l’ingresso di due unità nell’organico della Polizia locale, a Potenza, sono costretti a inghiottire un boccone amaro. A cominciare da chi è al primo posto dopo i vari scorrimenti che si sono succeduti in questi anni: una normativa stabilisce che chi è in una graduatoria di un concorso pubblico debba seguire un corso di aggiornamento per poter restare in posizione utile di attesa nello stesso elenco degli idonei. Ma ogni ente, in assenza di indicazioni precise, si è regolato autonomamente. Il Comune di Potenza, a ridosso delle scorse elezioni, ha previsto il corso con un esame finale. Risultato: diversi idonei, tra i quali anche chi ha lavorato in comuni della provincia grazie proprio alla chiamata legata alla graduatoria, sono stati «bocciati». Ritenuti inidonei. Un concorso nel concorso: sette anni fa erano buoni, ora non lo sono più. Nonostante, nel frattempo, abbiano acquisito sul campo le competenze di vigile urbano e, addirittura, uno di loro sia stato assunto a tempo indeterminato in un paese del Potentino.



La vicenda presta il fianco a sospetti e dubbi che si sono tradotti in un ricorso al Tar di Basilicata. Diciamo subito che la tempistica non è dalla parte del ricorrente: con la legge di bilancio 2018 una norma partorita dal ministro Buongiorno sostiene che tutte le graduatorie post 2010 scadono improrogabilmente il 30 settembre 2019. Il tribunale amministrativo si esprimerà sul caso non prima di settembre e la stessa normativa prevede che le pubbliche amministrazioni possano assumere a partire dal 30 novembre 2019. Quant’anche il Tar desse ragione a chi ha firmato il ricorso non ci sarebbero margini di manovra. Ma è soprattutto una questione di principio: chi è stato ritenuto idoneo al concorso ha aspettato il suo turno lavorando con contratti a tempo, facendo sacrifici anche in famiglia (viaggi, rinunce e disagi). Se al concorso originario è stato inserito in una graduatoria a cui, per ragioni di bilancio e di spending review, bisognava attingere, oggi non si dà pace di fronte a un cambio di rotta che sa tanto di discriminazione. Messo fuori perché non più idoneo. In sette anni cosa è cambiato? Anzi, ha maturato il know-how necessario e quindi poteva essere più pronto per lavorare nella Polizia locale. Il caso riguarda, come dicevamo, più persone, anche se a fare ricorso è stata solo una donna.

La storia s’inserisce nel solco di una polemica a livello nazionale. La legge 148/2018 ha cancellato la possibilità per lo Stato di utilizzare le graduatorie di coloro che hanno superato pubblici concorsi regolarmente e legittimamente svolti. Anche in questo caso è scattato il ricorso contro la Presidenza del Consiglio de Ministri e il Ministero della Funzione Pubblica per far dichiarare incostituzionale la legge. Si parte da una considerazione di fondo: si facciano pure nuovi concorsi, ma per un atto di giustizia si esauriscano tutte le graduatorie che per anni sono state ostaggio del blocco del turn over.