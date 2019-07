Maratea, carabinieri sequestrano 80kg di cibo non tracciato

Ottanta chilogrammi di alimenti di origine animale e non sono stati sequestrati dai Carabinieri nel corso di controlli in due ristoranti di Maratea (Potenza). Gli alimenti erano «privi di elementi di tracciabilità e rintracciabilità».

Sempre a Maratea, i militari hanno ispezionato due stabilimenti balneari: in uno di essi un locale era stato adibito a deposito delle bibite senza averlo comunicato. L'attività è stata sospesa.

I controlli dei militari hanno riguardato l’intero territorio della provincia di Potenza: vi sono stati arresti, sequestro di armi e denunce.